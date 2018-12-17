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Запад испугался С-300В4 в Сирии 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство новых российских военных самолетов прошли испытания в боевых условиях в Сирии, а использование зенитных ракетных систем позволило снизить интенсивность полетов авиации коалиции, передает «Интерфакс» заявление вице-премьера Юрия Борисова.
«В боевых условиях прошли обкатку новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях», — сказал вице-премьер по итогам поездки в Сирию.
Борисов упомянул такую технику, как самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К. Вице-премьер отметил, что показатели надежности Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза.
По итогам сирийской кампании были дооснащены вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М и Ми-8АМТШ-В, а на аэродроме Хмеймим развернута инженерно-техническая база для поддержания исправности авиатехники. «Слаженная работа наших специалистов обеспечила высокую интенсивность боевых действий авиационной группировки, которая достигала до ста вылетов в сутки», — сказал Борисов.
Вице-премьер также рассказал, что в Сирии зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отражали не только атаки летательных беспилотников, но и ракет, а после задействования зенитной ракетной системы С-300В4 было отмечено снижение интенсивности полетов авиации коалиции в северо-восточной части республики.
Кроме того, в Сирии успешно применялись «Искандер-М» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч».
В декабре американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что низкая эффективность комплексов «Панцирь-С1», прикрывающих российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, объясняется тем, что данные зенитные ракетно-пушечные системы лишены радара, способного выявлять небольшие цели, перемещающиеся на малых скоростях.
Система С-300В4 на дальности в 400 километров и высотах до 27 километров способна одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4,5 километра в час.
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