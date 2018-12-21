Украина построит базу на Азове 

Появление военно-морской базы в Азовском море — приоритет Министерства обороны Украины на 2019 год. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил глава ведомства Степан Полторак.
«Ни в коем случае не согласимся с попыткой России захватить все Азовское море», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Одессе.
По его словам, именно необходимость реагировать на «угрозы» и защитить свою территориальную целостность вынуждают Украину увеличить свое присутствие в Азовском море, для чего приоритетом Минобороны на будущий год было назначено создание базы и штаба Военно-морских сил на Азове.
25 ноября три судна украинских ВМС были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
По этой причине в 10 областях Украины было объявлено военное положение, а президент страны Петр Порошенко уже несколько раз обращался к руководству США и НАТО с просьбой направить свои корабли в Азовское и Черное моря ради защиты Украины.