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Украина построит базу на Азове 

Рамблер + ещё 5 27 минут назад
Фото: ТАСС
Появление военно-морской базы в Азовском море — приоритет Министерства обороны Украины на 2019 год. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил глава ведомства Степан Полторак.
«Ни в коем случае не согласимся с попыткой России захватить все Азовское море», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции в Одессе.
По его словам, именно необходимость реагировать на «угрозы» и защитить свою территориальную целостность вынуждают Украину увеличить свое присутствие в Азовском море, для чего приоритетом Минобороны на будущий год было назначено создание базы и штаба Военно-морских сил на Азове.
25 ноября три судна украинских ВМС были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
По этой причине в 10 областях Украины было объявлено военное положение, а президент страны Петр Порошенко уже несколько раз обращался к руководству США и НАТО с просьбой направить свои корабли в Азовское и Черное моря ради защиты Украины.
Комментарии17
Армия , В мире , Украина , Степан Полторак , Петр Порошенко , ФСБ , Министерство обороны , НАТО
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