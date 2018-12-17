Командующий РВСН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

«Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новыми угрозами нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН», — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил России «Красная Звезда».

Он подчеркнул, что задачи РВСН по стратегическому ядерному сдерживанию не претерпят изменений.

Каракаев сообщил, что в настоящее время уже разработан ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе. Командующий отметил, что эти меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью.

РВСН продолжат развивать научно-технический задел по варьированию траекторно-баллистических возможностей МБР, добавил он.

Напомним, 4 декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, согласно которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.