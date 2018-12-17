США хотят нейтрализовать стратегические ядерные силы РФ

По его словам, Соединённые Штаты постоянно наращивают свой противоракетный потенциал, тем самым увеличивая в свою пользу баланс сил наступления и обороны. Кроме того, американская система противоракетной обороны (ПРО), известная под маркировкой Mk 41, которая может запускать крылатые ракеты «земля-земля», что противоречит её основному назначению.

Он также отметил в интервью изданию «Красная звезда», что ракетные войска стратегического назначения России учитывают последствия возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). На этот случай разработан ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе.