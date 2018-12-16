Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разбившийся 31-летний Су-27 был в ВСУ одним из самых новых 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины, который разбился в субботу, 15 декабря, в Житомирской области, был одним из самых новых летательных аппаратов этого типа на вооружении Воздушных Сил ВС Украины — ему был всего 31 год.
На Украине разбился истребитель Су-27 
Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ в своем Facebook, Су-27 был 1987 года выпуска, в 2016 году машина прошла "средний" ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. Но авиадвигатели истребителя капитально отремонтировали на Луцком ремонтном заводе "Мотор". В ходе эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов.
Командование сообщило также, что перед крушением самолет провел в воздухе 30 минут.
"Пилот выполнял упражнения в рамках обычного курса боевой подготовки на пилотаж в сложных погодных условиях и был готов к этой задаче", — указывается в сообщении.
Су-27 разбился при заходе на посадку, летчик погиб. Причины авиакатастрофы расследует военная прокуратура Украины.
Вести.Ru: последние новости
Цену истребителя 6-го поколения объяснили неумением ВВС США планировать бюджет Минобороны РФ: Шойгу передал два обращения главе Пентагона, но ответа не получил Россия и Запад не смогли согласовать формат встречи СБ ООН по Косову
Комментарии87
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко извинился за обещание189
Порошенко рассказал о сроках военного положения373
В Харькове приготовились к авианалету406
Кожемяко победил на выборах главы Приморья40
Под Донецком произошел бой889
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение