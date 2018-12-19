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В Донбассе заметили британских спецназовцев 

Российская Газета + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бойцы британского спецназа замечены в Донбассе. Об этом заявляют в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.
"Нам поступает уточненная информация от источников в штабе операции объединенных сил о присутствии на горловском направлении британских военнослужащих подразделения спецназа SAS", — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы оборонного ведомства Даниила Безсонова.
По его словам, подразделение с военнослужащими SAS дислоцировано в городе Краматорск, который остается под контролем киевских властей. Но их замечали и в других населенных пунктах.
"В последние дни отмечались выезды британцев в район Артемовска и Константиновки", — добавил Безсонов.
Ранее в народной милиции сообщали об усилении группировки Вооруженных сил Украины на горловском направлении. В связи с активностью ВСУ все силы ДНР были приведены в боевую готовность.
Кроме того, по данным руководства ДНР, западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски". Таким образом в регионе можно ожидать фейковых новостей об "отравлениях мирного населения" и прочих фальсификаций.
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