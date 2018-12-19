В Донбассе заметили британских спецназовцев

Бойцы британского спецназа замечены в Донбассе. Об этом заявляют в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.

"Нам поступает уточненная информация от источников в штабе операции объединенных сил о присутствии на горловском направлении британских военнослужащих подразделения спецназа SAS", — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы оборонного ведомства Даниила Безсонова.

По его словам, подразделение с военнослужащими SAS дислоцировано в городе Краматорск, который остается под контролем киевских властей. Но их замечали и в других населенных пунктах.

"В последние дни отмечались выезды британцев в район Артемовска и Константиновки", — добавил Безсонов.

Ранее в народной милиции сообщали об усилении группировки Вооруженных сил Украины на горловском направлении. В связи с активностью ВСУ все силы ДНР были приведены в боевую готовность.

Кроме того, по данным руководства ДНР, западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски". Таким образом в регионе можно ожидать фейковых новостей об "отравлениях мирного населения" и прочих фальсификаций.