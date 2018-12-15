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Около 9 тысяч новобранцев Беларуси приняли присягу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: belta.by
С клятвы на верность отечеству начинается ратная служба каждого молодого гражданина страны. Около девяти тысяч новобранцев Беларуси, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, произнесли ее слова 15 декабря, информирует БЕЛТА.
В торжественном ритуале принятия присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове в 80-ти километрах от Минска принял участие министр обороны Андрей Равков. Он, в частности, заверил, что "на фоне непростой обстановки в мире в республике обеспечены стабильность, спокойствие и согласие".
Министр анонсировал сегодня и возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от срочной службы в ВС. Он заявил о планах законодательного ужесточения условий их предоставления. Равков дал понять, что "значительная часть населения, которая должна выполнять свой воинский долг, не участвует в защите страны в военном отношении". По его расчетам, "около 80% молодых людей не получают воинско-учетную специальность в Вооруженных Силах при прохождении срочной или других видов службы, а это влияет на состояние защищенности государства и его обороноспособности".
На особую роль армии в формировании гражданской ответственности и личности защитника родины обратил внимание и спикер Верхней палаты парламента Беларуси Михаил Мясникович. "Во время службы молодой человек не только приобретает военные навыки, но и повышает общеобразовательный уровень, физическую подготовку", — заявил парламентарий. Он участвовал в приведении к военной присяге военнослужащих нового пополнения в 120-й гвардейской бригаде.
Мясникович отметив, что принятие присяги — событие, которое оставляет серьезный след в душе каждого молодого человека, поздравил не только новобранцев, но и всех тех, кто достойно служит в Вооруженных Силах, высказав слова благодарности родителям "за таких сыновей".
Со словами напутствия к новобранцам в этот день обратился и командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Андрей Жук. "Путь солдата не легкий. Меняется уклад жизни, распорядок дня, необходима будет поддержка и помощь, в том числе, близких людей". Он выразил убеждение, что солдаты, которые сегодня приняли присягу, с честностью и достоинством выполнят все задачи, которые перед ними стоят.
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