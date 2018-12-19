В России рассказали о создании ударных подлодок

«Скажу больше: произошло превращение таких подводных лодок из преимущественно противолодочных в ударные. Это явилось результатом оснащения АПЛ четвертого поколения универсальными вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракетное оружие различного назначения», — сказал эксперт.

Дорофеев рассказал о работах по созданию АПЛ пятого поколения.

«Раскрывать сейчас все направления и особенности перспективной АПЛ было бы неправильно, поэтому скажу так: подводные корабли пятого поколения будут отвечать всем перспективным требованиям Военно-морского флота и смогут эффективно парировать возникающие угрозы», — отметил гендиректор.

В настоящее время в рамках проекта 885 одна субмарина, К-560 «Северодвинск», находится в строю. Вторая, К-561 «Казань», спущена на воду. У двух подлодок, К-573 «Новосибирск» и К-571 «Красноярск», проведены гидравлические испытания корпусов. Также заложены еще три субмарины.