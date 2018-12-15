Глава Пентагона проигнорировал Шойгу

Пентагон оставил без ответа полученные от Шойгу ноты

Три дня назад Сергей Шойгу предложил министру обороны Джеймсу Мэттису встретиться и обсудить разногласия, касающиеся соблюдения договора о РСМД.

Две ноты, направленные Шойгу, остались без ответа. Вторая касается курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков подчеркнул, что Москва готова к обсуждению по актуальным проблемам ракетного вооружения.

Советско-американский договор о ликвидации РСМД был подписан Михаилом Горбачёвым Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. Документ позволил ликвидировать целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью от 500 до 5500 км). Стороны обязались не производить и не испытывать подобное оружие в будущем

Сейчас Россия и США обвиняют друг друга в нарушении договора. Один из вопросов — какое именно оружие можно считать ракетами средней и малой дальности. В частности, американцы недовольны, что Москва разрабатывает ракету 9M729. По их мнению, договор о РСМД запрещает это оружие.

Кремль с этим не согласен и, в свою очередь, обвиняет США в размещении установок, способных запускать ракеты «Томагавк», в Румынии и Польше.

Ранее Вашингтон пригрозил выйти из договора и предъявил России ультиматум — вернуться к выполнению договора в течение 2 месяцев.

Эксперты считают, что выход США из договора по РСМД может вернуть мир в состояние Холодной войны.