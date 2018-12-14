Британский самолёт-разведчик работает у российского побережья Черного моря

Британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W прибыл в акваторию Чёрного моря и приступил к полёту вдоль российского побережья.

«Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W, бортовой номер ZZ665, позывной RRR7269, взлетевший с авиабазы Суда бэй о. Крит, приступил к разведывательному полёту вдоль Российского побережья Чёрного моря», — сообщает PlaneRadar.

Ранее "СП" сообщала, что, по данным Воздушно-космических сил (ВКС) России, в 2018 году у российских границ были перехвачены около трех тысяч боевых самолетов иностранных государств.

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