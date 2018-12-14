Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский самолёт-разведчик работает у российского побережья Черного моря 

Свободная пресса 42 минуты назад
Фото: wikipedia
Британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W прибыл в акваторию Чёрного моря и приступил к полёту вдоль российского побережья.
«Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W, бортовой номер ZZ665, позывной RRR7269, взлетевший с авиабазы Суда бэй о. Крит, приступил к разведывательному полёту вдоль Российского побережья Чёрного моря», — сообщает PlaneRadar.
Ранее "СП" сообщала, что, по данным Воздушно-космических сил (ВКС) России, в 2018 году у российских границ были перехвачены около трех тысяч боевых самолетов иностранных государств.
Военные новости: В США беспокоятся о возросшей смертоносности «Мёртвой руки» России
Свободная пресса: последние новости
На вооружение российского спецназа поступит автомат, пробивающий стены «Умная» пуля Сергея Шойгу: Супер-снаряд или плацебо Россия увеличивает количество ракет «Калибр» в Тихоокеанском флоте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко высказался о вхождении в состав России58
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»179
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева55
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе9
«Мисс Россия» стала помощником депутата Госдумы116
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение