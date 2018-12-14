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Боевая подготовка ВС РФ: Минобороны показало инфографику с итогами года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ опубликовало инфографику, посвященную количественным показателям работы разных видов войск.
По результатам 2018 учебного года подведены итоги мероприятий боевой подготовки, проведенных Вооруженными силами России. Министерство обороны РФ опубликовало инфографику, посвященную количественным показателям работы разных видов войск.
В Западном военном округе зафиксировано более 37 тысяч часов общего налета авиации, такой же результат показали пилоты в Южном военном округе. В Центральном военном округе общий налет составил более 26 тысяч часов, в Восточном — более 38-ми.
На Северном флоте проведено более 3,5 тысяч мероприятий боевой подготовки, а также более полутора тысяч боевых упражнений с применением оружия. Морской авиацией и ПВО флота осуществлено более 1,6 тысяч боевого применения оружия и техники, проведено 148 зачетных учений и выполнено 260 курсовых и противолодочных задач.
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