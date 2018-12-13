Генштаб рассказал об усилении НАТО у границ России

Войска НАТО усиливаются на территориях стран, граничащих с Россией, заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с главнокомандующим объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Кертисом Скапаротти в Баку.

«Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности», — отметили в Минобороны РФ.

Стороны также обсудили вопрос обеспечения безопасности в мире и Европе и проинформировали друг друга о запланированных на 2019 год учениях, передает ФАН.

Двумя днями ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена вступать в НАТО. По словам политика, армянские власти «не смотрят» на то, чтобы вступать в Североатлантический союз.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар» рассказал о преимуществах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед НАТО. По его словам, преимущество заключается в том, что в ОДКБ и ЕАЭС отсутствует диктат.

«У нас в нашем общем «доме» ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов — скажем, Североатлантического альянса — нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем», — заявил дипломат.

Он отметил, что отличия в голосовании ОДКБ и ЕАЭС в международных организациях демонстрируют, «какой ценой обеспечивается консенсус в НАТО».

«Да, там есть меньшинство, которое всегда готово слушать «старшего товарища», а всех остальных просто убеждают, заставляют угрозами, по-разному», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что такой поход НАТО нельзя назвать товарищеским или партнерским, разве что диктатом.

За неделю до этого сообщалось, что Соединенные Штаты готовятся направить один из своих военных кораблей в Черное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Американский сенатор Джон Баррассо также заявил, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Черное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов заявил, что намерение американцев ничем не грозит России, а является политической акцией НАТО по моральной поддержке Украины, передает НСН.

«Черное море — это полностью зона нашего влияния и зона господства Черноморского флота во всех аспектах, поэтому чего бы там они не послали, будет организовано всестороннее противодействие. Это больше политическая акция для поддержки Украины. Только что они будут поддерживать? На Украине вообще флота нет. Это такие моральные издержки, но не более, потому что все это не имеет значения, в том числе и для американцев. Это просто реализация предвыборной программы президента Украины», — указал военный.

Также в этом месяце RT со ссылкой на текст заявки на исследование Научно-технической организации Альянса сообщало, что в НАТО заявили об опасениях успешного развития российских средств радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что успешность российских средств РЭБ была продемонстрирована в ходе учений на восточной границе НАТО. Кроме того, в тексте заявки говорится, что российская доктрина, сочетающая использование средств РЭБ, беспилотников, и артиллерии для обнаружения, установления и последующей ликвидации целей, успешно себя зарекомендовала.

«И потенциал радиоэлектронных атак (например, подавления), и радиоэлектронное обеспечение (например, обнаружение целей) показывают, что существующая инфраструктура тактической связи НАТО уязвима к средствам РЭБ и столкнется с серьезными угрозами», — сообщается в документе.

Чуть ранее Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах.

«Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что балканские страны толкают к ложному выбору — Москва или Вашингтон и Брюссель. Подобная постановка вопроса, по словам Лаврова, может привести к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе.

Он отметил, что основным очагом нестабильности остается Косово. Также министр выразил обеспокоенность вмешательством ЕС и США во внутренние дела Македонии.