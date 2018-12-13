В США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы

Министерство транспорта США заявило о потенциальной нехватке гражданских моряков, которые в случае возникновения военной угрозы войдут в экипажи резервного флота. Кроме того, на международном рынке грузоперевозок ощутимо сокращается число судов под флагом Соединённых Штатов, на которых американские моряки могли бы поддерживать квалификацию. Такие выводы содержатся в докладе Счётной палаты США, с текстом которого ознакомился RT. Среди предложенных мер по обеспечению запросов Пентагона — разработка программы резерва для моряков, а также создание условий для повышения рентабельности судов. При этом эксперты полагают, что любая мобилизация предполагает дополнительное финансирование. Вместе с тем работы по оценке готовности резервного флота фактически указывают на планирование Вашингтоном будущих военных операций.

Министерство транспорта США до сих пор не разработало национальную морскую стратегию, которая должна обеспечить рентабельность флота под флагом США, а также проблему поддержания квалификации гражданских моряков с американским гражданством. Конгресс выдал мандаты на разработку этого документа ещё в 2014 году, и изначально стратегия должна была быть сформулирована в 2015-м. Однако из-за её пересмотра действующей администрацией дедлайн работ над документом перенесён на февраль 2020 года, сообщается в докладе Счётной палаты США.

Так, Министерство обороны США рассчитывает, что в условиях длительного вооружённого конфликта или иного кризиса ходящие на гражданских судах моряки пополнят экипажи государственного резервного флота. Однако в Минтрансе заявили о потенциальной нехватке квалифицированных кадров в случае военной угрозы.

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд — отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», — отмечается в докладе.

По оценкам специалистов, в случае возникновения значительной военной угрозы размер возможной нехватки личного состава из числа гражданских моряков может превысить 1800 человек. Согласно оценке Минтранса, по состоянию на июнь 2017 года Соединённые Штаты располагали 11 768 гражданскими моряками, что на 1839 человек меньше, нежели цифра в 13 607 членов экипажа. Именно столько моряков, полагают специалисты, необходимо для устойчивого функционирования как резервного, так и коммерческого флотов страны.

Идея резервистов-моряков заключается в том, что в мирное время на судах под флагом США работает двойной экипаж. И пока одна вахта полгода ходит в море, другая находится в отпуске. В случае же возникновения необходимости предполагается частично привлечь на резервные суда находящихся на берегу моряков и, таким образом, нарастить корабельную группировку без критического ущерба коммерческому судоходству.

«Сейчас, когда Соединённые Штаты Америки начинают заново получать хорошие инвестиции на строительство новых кораблей и обновление своих авианосных групп, нужно иметь достаточно большое количество резерва, которое в любой момент могло бы в том числе покрыть боевые потери, возможные при военных операциях. На сегодняшний день так называемый резерв — это порядка 2000 человек. Этого резерва совершенно не существует», — отметил эксперт.

Ранее Пентагон планировал нарастить число боевых кораблей до 355 единиц в ответ на «усилия Китая по модернизации ВМС» и «возрождающуюся военно-морскую деятельность России». При этом отмечалось, что увеличение объёмов финансирования этой программы может повлечь сокращение бюджета других программ ВМС и Минобороны США.

Стоит добавить, что специалисты Управления торгового флота США предлагают провести дальнейшее исследование глубины резерва гражданских моряков, поскольку сейчас нет точных данных о текущей квалификации всех моряков, зарегистрированных в базе данных Береговой охраны. А согласно стандартам Управления торгфлота США, если член экипажа не работал на судах необходимого класса более 18 месяцев, ему потребуется дополнительная подготовка.

Вопрос денег

Другой ключевой проблемой, которую должна решить национальная морская стратегия, является обеспечение конкурентоспособности и рентабельности судов под американским флагом на международном рынке грузоперевозок. По данным отчёта Счётной палаты, число судов под флагом США, задействованных в международной торговле, неумолимо сокращается в последние годы (с 199 кораблей в конце 1990 года до 82 судов к концу 2017-го). Отмечается, что высокая стоимость эксплуатации американских кораблей по сравнению с иностранными значительно снижает их рентабельность.

«Для решения вопроса сохранения финансовой целесообразности хождения судов под флагом США Министерство транспорта выделило такие меры, как изменение действующего регламента для снижения затрат на регистрацию корабля под флагом США и введение требований провозить определённые статьи экспорта энергоносителей, такие как нефть или сжиженный природный газ, на судах, идущих под флагом США», — отметили в Счётной палате.

Однако такие меры могут потенциально оказать негативное воздействие на экспортный рынок американских углеводородов, включая СПГ, из-за их удорожания.

Также идёт обсуждение возможности создания программ по привлечению моряков с американским гражданством к службе на флоте. Вместе с тем официальные представители Минтранса заявили, что пока не готовы оценить их целесообразность или официально предложить такие варианты.

«Рабочая группа обозначила два направления деятельности, которые могут поспособствовать увеличению числа моряков — граждан США: разработка программы резерва для поиска и поддержки квалифицированных моряков, готовых выходить в плавание для обеспечения оборонных нужд в непредвиденных ситуациях, и расширение программ и требований, поддерживающих моряков с американским гражданством, например введение требований, обязывающих государственные учреждения использовать для перевозки определённых грузов суда под флагом США», — сообщается в документе.

Как отметил в беседе с RT капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин, проведение предварительной подготовки гражданских моряков к действиям в условиях военного конфликта — это необходимая мера.

«Сейчас выборка и на флот, и в вооружённые силы США оставляет желать лучшего, потому что всё-таки это боевые действия. Поэтому в период опасности так просто мобилизации подвергнуть не удастся. Это проблема, которую они постараются решать, исходя из обстановки, которая сейчас складывается, исходя из государственной концепции», — полагает Дандыкин.

По его словам, главным вопросом остаётся предоставление финансирования на обеспечение судов и привлечение людей, которые пойдут на флот.

В свою очередь, руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк констатировал, что «дополнительное финансирование при реализации любых мобилизационных предписаний — это совершенно неизбежная вещь».

«На случай большой войны»

Эксперты также отмечают, что проверка мобилизационной готовности может свидетельствовать о том, что Вашингтон готовится к масштабным военным операциям. Так, по словам Сергея Судакова, в мирных целях никто не будет тратить время на оценку готовности государственного резервного флота в случае активных боевых действий.

«Мы должны понимать, что Соединённые Штаты Америки в ближайшие 3—4 года планируют масштабные военные операции. Будет ли это район Ближнего Востока, с Китаем в Южно-Китайском море либо это будет конфликт с Россией — остаётся предполагать. Но США для себя видят, что военно-наступательная доктрина для них является приоритетной», — сказал он.

С ним согласен Владимир Батюк, который полагает, что использование «резервистов» указывает на масштаб предполагаемых военных операций.

«Связано это, очевидно, с тем, что оборонное ведомство оценивает мобилизационную готовность Соединённых Штатов на случай большой войны. И это очень тревожная информация, потому что до недавнего времени американцы готовились воевать в каких-то локальных войнах, в конфликтах низкой интенсивности, где предполагалось применять именно регулярные войска, не прибегая к помощи резервистов, задействуя в крайнем случае Национальную гвардию», — отметил он в беседе с RT.

Отметим, что в 2018 году возросла военная активность США и Китая в Южно-Китайском море и в районе острова Тайвань. Так, Соединённые Штаты за последний год шесть раз направляли свои суда в Южно-Китайское море под предлогом защиты свободы мореплавания.

В то же время в США предсказывают увеличение вероятности «морских инцидентов» в Арктике, где российские инвестиции в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути оцениваются как «факторы риска». Эта информация была представлена в ноябрьском отчёте Счётной палаты США.