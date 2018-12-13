США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В случае военной угрозы государственному резервному флоту США будет не хватать более 1,8 тысяч моряков. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд», — говорится в отчете.

Проблему нехватки моряков с СП отчасти связали с уменьшением количества судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки.

Кроме того, американские корабли становятся менее рентабельными на международном рынке из-за высокой стоимости их эксплуатации.

Минтрансе с 2014 года разрабатывают меры по привлечению гражданских моряков и созданию условий по рентабельности флота. Документ должен быть создан до 2020 года, сообщается в докладе Счётной палаты США.

Согласно оценке Минтранса, по состоянию на июнь 2017 года США располагали 11 768 гражданскими моряками, что на 1839 человек меньше необходимых 13 607 членов экипажа. Именно столько моряков нужно для устойчивого функционирования как резервного, так и коммерческого флотов страны, считает Минтранс.