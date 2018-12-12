Российские Ту-160 совершили десятичасовой полет над Карибским морем

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 около десяти часов летали над Карибским морем, на отдельных этапах их сопровождали венесуэльские истребители. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около десяти часов", — говорится в сообщении.

"На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий", — добавили в министерстве.

Как подчеркнули в военном ведомстве , полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

О прибытии в Венесуэлу двух Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и дальнемагистрального Ил-62 ВКС России пресс-служба Минобороны сообщила в понедельник. Американская администрация ожидает, что эти самолеты покинут Венесуэлу в пятницу, однако российская сторона не уточняла продолжительность пребывания их в латиноамериканской стране.

Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.