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Российские Ту-160 совершили десятичасовой полет над Карибским морем 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 около десяти часов летали над Карибским морем, на отдельных этапах их сопровождали венесуэльские истребители. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.
"В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около десяти часов", — говорится в сообщении.
"На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 Национальной боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий", — добавили в министерстве.
Как подчеркнули в военном ведомстве, полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
О прибытии в Венесуэлу двух Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и дальнемагистрального Ил-62 ВКС России пресс-служба Минобороны сообщила в понедельник. Американская администрация ожидает, что эти самолеты покинут Венесуэлу в пятницу, однако российская сторона не уточняла продолжительность пребывания их в латиноамериканской стране.
Это уже не первый подобный перелет российских Ту-160. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013 года.
ТАСС: последние новости
Белый дом сообщил, что российские военные самолеты покинут Венесуэлу в пятницу Украина проводит испытания новых боевых катеров в Черном море Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС
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