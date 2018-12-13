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Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: EPA
Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность. Об этом заявил представитель министерства обороны США Шон Робертсон, комментируя намерение турецкой армии начать наступление против сирийских курдов.
Робертсон отметил, что единственный способ разрешить имеющиеся проблемы между США и Турцией — это консультации и координация действий.
Озабоченность Пентагона вызвал тот факт, что в этом районе находятся американские военные, которые работают с оппозиционными правительству Сирии отрядами Сирийских демократических сил, в том числе Курдскими отрядами народной самообороны, которые считаются в Турции террористами, передает "Интерфакс".
11 декабря Пентагон объявил о размещении наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением.
В начале декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у США нет особой альтернативной стратегии и тактики на восточном берегу Евфрата, и это становится все более очевидным.
"США пытаются сформировать квазигосударственные структуры, вливают сотни миллионов долларов на обустройство этих районов, чтобы люди возобновили нормальную мирную жизнь, при этом отказываясь восстанавливать инфраструктуру на территориях, подконтрольных сирийскому правительству", — заявил министр.
Он добавил, что частью действий США на восточном берегу Евфрата и в других районах Сирии является разыгрывание "курдской карты". Это, по словам Сергея Лаврова, очень опасная игра, учитывая остроту курдского вопроса в целом ряде стран региона (не только в Сирии, но и в Ираке, Иране, Турции).
В августе сообщалось, что американцы на севере Сирии, в том числе на курдских территориях, разворачивают радиолокационные системы, следующий шаг — создание системы ПРО.
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