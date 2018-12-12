В России выросло число годных к службе призывников

Почти 80% призывников осеннего призыва 2018 года признаны годными к военной службе по состоянию здоровья, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский

«Показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья составляет более 79% и превышает показатель годности осеннего призыва 2017 года (78,6%)», — заявил Бурдинский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что показатель годности в Москве выше среднего, по прогнозам он составит порядка 81%.

«Устойчивая положительная динамика годности граждан к военной службе обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной системы подготовки граждан России к военной службе до 2020 года», — пояснил Бурдинский.

В октябре военный комиссар в Киеве Сергей Клявин заявил, что 80% призывников в столице Украины не приходят вовремя в военкоматы.