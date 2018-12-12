«Яндекс» раскрыл секретные объекты Израиля и Турции

Научный сотрудник Федерации американских ученых (FAS) Мэтт Корда рассказал, как можно найти военные объекты Израиля Турции , сравнив размытые изображения сервиса «Яндекс.карты» с данными Google Earth. Об этом сообщается на сайте FAS.

По словам ученого, сервис Google Earth иногда «замыливает» участки местности на спутниковых картах по просьбе правительств. Например, Франция попросила Google замаскировать все участки с тюрьмами страны после побега заключенного на вертолете.

Корда утверждает, что «Яндекс.карты» также согласились выборочно «затирать» определенные места до неузнаваемости, но только для двух стран: Израиля и Турции. Площадь размытых участков варьируется от больших комплексов, таких как аэродромы или бункеры для хранения боеприпасов, до небольших зданий в городских кварталах.

Ученый отметил, что в законодательстве США есть поправка (The Kyl–Bingaman Amendment), запрещающая публиковать спутниковые снимки израильских стратегических объектов в высоком разрешении. Поэтому, например, на снимках центра Торонто можно увидеть велосипеды, а на спутниковых изображениях центра Иерусалима едва получится разглядеть автомобили.

Иностранные картографические сервисы юридически не подчиняются американской поправке, но тоже не показывают Израиль в высоком разрешении, заявил Корда.

«Яндекс» сделал гораздо больше, чем просто понизил качество снимков Израиля. <…> Сам «Яндекс» — или его поставщик изображений ScanEx — полностью размыл конкретные военные объекты. Интересно, что то же самое сделано с Турцией, страной, которая не пользуется никакими специальными стандартами и поэтому почти всегда отображается в очень высоком разрешении», — написал Корда.

По его мнению, это «замыливание» почти наверняка является результатом запросов Израиля и Турции. Однако попытка скрыть участки привела к обратному эффекту, позволив с точностью выявить масштабы и местоположение военных объектов обеих стран.

Сопоставление размытых участков с неразмытыми (хотя и ухудшенного качества) снимками, доступными через Google Earth, позволило ученому выявить более 300 отдельно стоящих зданий, аэродромов, портов, бункеров, хранилищ, баз, казарм, ядерных объектов, «наводящих на некоторые интересные вопросы».