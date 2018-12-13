США рассказали об обещании России убрать бомбардировщики из Венесуэлы

По словам Сандерс, об этом ей сообщили российские представители.

«Их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут страну в пятницу и вернутся в Россию», — сказала она.

10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Отмечалось, что перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Позднее госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств».

Россия уже не в первый раз направляет Ту-160 в Венесуэлу: в 2008 году два бомбардировщика также осуществили учебную миссию на аэродроме венесуэльского острова Арчила. Самолеты дальней авиации выполнили ряд тренировочных полетов в акватории Атлантического океана и над Карибским морем. Тогда на борту Ту-160 не было ядерного вооружения.

Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.