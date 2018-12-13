Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США рассказали об обещании России убрать бомбардировщики из Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 7 29 минут назад
Фото: Reuters
Российские самолеты, прилетевшие в Венесуэлу, покинут страну в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщила пресс— секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.
По словам Сандерс, об этом ей сообщили российские представители.
«Их военные самолеты, которые приземлились в Венесуэле, покинут страну в пятницу и вернутся в Россию», — сказала она.
10 декабря из России в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военный транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 российских воздушно-космических сил. Отмечалось, что перелет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Позднее госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся «разбазариванием государственных средств».
Россия уже не в первый раз направляет Ту-160 в Венесуэлу: в 2008 году два бомбардировщика также осуществили учебную миссию на аэродроме венесуэльского острова Арчила. Самолеты дальней авиации выполнили ряд тренировочных полетов в акватории Атлантического океана и над Карибским морем. Тогда на борту Ту-160 не было ядерного вооружения.
Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.
Последние новости
В Назрани полицейский патруль забросали гранатами Названы главные мемы года Обвал рубля спасет российскую экономику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Терезы Мэй14
РФ сообщила США о решении по Ту-160 в Венесуэле250
Захваченный украинский моряк озвучил требования544
Решена судьба найденной в Москве украинской журналистки37
Порошенко заявил о полной изоляции РФ65
Видео
03:05
Обострение в Сирии: Турция идет в наступление
Ближний Восток Армия
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
00:05
«Словно фея». В Сети высмеяли Трампа за монетку
В мире США
01:14
Меркель объявила решение по санкциям
В мире
03:58
Украина создала комиссию по подготовке претензии к РФ
Украина В мире
03:58
Мемориальную доску Солженицыну разбили после установки
Общество
00:59
Захарова попросила Госдеп прекратить истерику
Политика Войска
03:58
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение