Военным запретят размещать в Интернете личную информацию

Военнослужащим запретят размещать в СМИ и Интернете информацию о себе и о других военнослужащих, в том числе фотографии, а также данные геолокации. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении чтении 12 декабря.

«Анализ деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», — указано в пояснительной записке к документу.

По данным Правительства, информация, размещенная военными в Интернете или СМИ, может применяться для «информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации».

За нарушение запрета военнослужащих независимо от его должности и звания будут привлекать к дисциплинарной ответственности. При этом законопроект затрагивает исключительно служебную деятельность военных.