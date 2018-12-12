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Военным запретят размещать в Интернете личную информацию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Военнослужащим запретят размещать в СМИ и Интернете информацию о себе и о других военнослужащих, в том числе фотографии, а также данные геолокации. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении чтении 12 декабря.
«Анализ деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций», — указано в пояснительной записке к документу.
По данным Правительства, информация, размещенная военными в Интернете или СМИ, может применяться для «информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации».
За нарушение запрета военнослужащих независимо от его должности и звания будут привлекать к дисциплинарной ответственности. При этом законопроект затрагивает исключительно служебную деятельность военных.
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