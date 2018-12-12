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Разведка Украины прекратила сотрудничество с СНГ 

ТК «Звезда» + ещё 4
Выход из Соглашения инициирован по поручению президента Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Украинская служба внешней разведки выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.
Выход из Соглашения инициирован по поручению президента Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Участие украинской разведки в этом договоре вместе с российскими спецслужбами абсурдно, «учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая продолжается уже пятый год», заявили в ведомстве.
«СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантической разведывательном сообществе и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб», — добавили в СВРУ.
Соглашение об основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ было заключено в 1992 году.
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