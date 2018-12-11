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Словакия отвергла создание регулярной армии Косово 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / John Thys
Словакия отвергает трансформацию сил безопасности Косово в регулярную армию, заявил словацкий премьер Петер Пеллегрини журналистам по окончании переговоров с главой правительства Сербии Аной Брнабич.
"Словакия категорически отвергает трансформацию косовских сил безопасности в регулярную армию различными неконституционными методами, которыми косовское правительство попыталось этого достичь", — заявил Пеллегрини на совместной пресс-конференции двух премьеров, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.
Пеллегрини также подтвердил, что Словакия продолжает поддерживать территориальную целостность Сербии и не изменила свою позицию в отношении Косово. Словакия является одной из немногих стран ЕС и НАТО, которые до сих пор не признали независимость Косово.
"Мы считаем, что только диалог может быть единственным инструментом, ведущим к нормализации взаимных отношений", — подчеркнул словацкий премьер.
Одновременно Пеллегрини заявил, что его страна поддерживает присутствие сил KFOR в Косово в качестве гаранта безопасности и стабильности в данном регионе.
Председатель косовского парламента Кадри Весели сообщил ранее, что армия Косово будет официально создана 14 декабря. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай, в свою очередь, отметил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО. Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действующих военнослужащих и 3 тысячи резервистов.
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