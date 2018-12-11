Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики-испытатели рассказали о полученном в Сирии боевом опыте 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: ТАСС
Летчики-испытатели российской армейской авиации не только проверяют в полевых условиях новую военную технику, но и активно участвуют в боевых действиях в Сирии. О специфике применения техники рассказал кавалер двух орденов Мужества, полковник Сергей Демьяненко.
Испытатели действовали в арабской республике на вертолетах Ка-52 "Аллигатор". Удары армейской авиации наносились в условиях сильного противодействия зенитной артиллерии боевиков. В качестве примера рассказывается об операции по уничтожении бронетехники террористов в районе аэродрома Тифор.
"Ракетное вооружение по замаскированным танкам игиловцев было применено с максимальной дальности. Боевики открыли ответный огонь с зенитной установки из кузова пикапа. В опасности оказался ведомый вертолет. Заметив это и искусно выполнив разворот, Сергей Демьяненко под шквальным огнем атаковал и уничтожил выявленную цель", — пишет газета "Красная звезда", ссылаясь на рассказ сослуживцев Демьяненко.
Издание отмечает, что полковник Демьяненко — опытный пилот, который одним из первых испытывал очки ночного видения на вертолетах Ми-8. Предназначенные для обзора закабинного пространства вертолета в темное время суток, они обеспечивали возможность взлета и пилотирования на предельно малых высотах. Кроме того, Демьяненко первым опробовал новую обзорно-прицельную станцию с тепловизионным каналом в реальном бою. Это произошло в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни. По его словам, задача во время ночного полета заключалась в том, чтобы провести тепловизионную разведку и передать координаты цели артиллеристам. Точность проверенных данных потом проверялась наземной разведкой, и работа вертолетчиков заслужила высочайшей оценки командования.
Напомним, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" является дальнейшим развитием модели Ка-50 "Черная акула". В арсенале вертолета, поступившего в войска в 2011 году, имеется пушечная установка 2А42 калибра 30 миллиметров, авиабомбы, ПТРК "Штурм-ВУ". Может дополнительно принимать на борт ракеты управляемые ПТУР "Вихрь", ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух-земля". "Аллигатор" оборудован радиолокационной станцией "Арбалет".
Российская Газета: последние новости
Уникальный бронированный "Жук" народной милиции ЛНР попал на видео Суперэсминец США лишили невидимости ВДВ испытают самоходный миномет "Дрок"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушилин отреагировал на подготовку ВСУ к войне85
«Давка была бешеная»197
Эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу82
Матвиенко раскритиковала Носкова1
Москвичка раскрыла коварные планы НЛО против человечества1
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
04:39
«Русское радио» ответило на жалобу украинского моряка
Общество
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
04:37
Минздрав запретил пугать картинками о вреде алкоголя
Общество
01:22
«Давка была бешеная»
Происшествия Новости Москвы
01:16
Московское метро превратилось в филиал ада
Новости Москвы
03:02
Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео
Армия Оружие
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение