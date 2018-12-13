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Посол США поддержал создании армии в Косово 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон поддерживает трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в профессиональные многонациональные вооруженные силы, предстоящее историческое голосование в косовском парламенте подтвердит приверженность Приштины миру в регионе, написал в Twitter американский посол Филип Коснет.
Председатель косовского парламента Кадри Весели сообщил ранее, что армия Косово будет официально создана 14 декабря. В этот день назначено парламентское голосование о трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы.
Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявлял, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО. Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действующих военнослужащих и 3 тысячи резервистов.
"Завтрашнее голосование о трансформации СБК станет историческим для Косово. США поддержат профессиональное развитие и организационную эволюцию СБК, которые должны сыграть положительную роль для Косово и региона, отражая многонациональный характер страны и приверженность Косово миру", — отметил в микроблоге посол США.
"Завтрашнее заседание парламента и церемония в СБК должны быть поводом для торжественного размышления и повторного посвящения миру, стабильности и процветанию для Косово и его соседей. Сейчас пришло время всем лидерам и важным участникам сосредоточить усилия на диалоге", — подчеркнул глава американского диппредставительства.
В начале декабря он заявлял, что США поддерживают эволюцию СБК в полноценную армию, во что вложили немало сил и средств, но развитие многонациональных вооруженных сил потребует много времени.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из ОАК и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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