Адмирал прокомментировал строительство базы ВМС Турции на Черном море

Строительство первой турецкой военной базы на Чёрном море является неотъемлемым правом этой страны и не скажется на стратегическом балансе в черноморской акватории, заявил РИА Новости экс-начальник главного штаба ВМФ РФ , командовавший ЧФ России в период с 1996 по 1998 годы адмирал Виктор Кравченко

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Минобороны страны приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны. Отмечается, что на базе будут работать 400 военных и 200 гражданских специалистов.

"На своей территории они могут делать что хотят. Да, на Чёрном море у Турции не было базы, но существенно её появление на баланс сил в регионе не повлияет. Наш Черноморский флот, как известно, базируется в Севастополе и Новороссийске, поэтому ничего страшного — будем наблюдать, что там появится в перспективе", — сказал Кравченко.

Адмирал предположил, что, судя по заявленному количеству личного состава, на черноморской базе турецких ВМС разместят небольшое число подводных и надводных кораблей, а также авиагруппировку.

Сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции. В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче в Эгейском море, в Гёльджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.