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Суперэсминец США лишили невидимости 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Facebook
На верфи Бата в штате Мэн спущен на воду третий и последний американский эсминец класса Zumwalt. Ради экономии надстройку корабля сделали не из композитных материалов, а из стали. Критики проекта заявили, что таким образом "эсминец будущего" лишился главного своего преимущества, малозаметности для радаров.
У проекта Zumwalt очень непростая судьба. Задуманные как универсальные корабли для поражения морских и сухопутных целей, зенитного прикрытия военно-морских группировок, эсминцы получились очень дорогими. С учетом проектно-конструкторских работ каждый из трех построенных Zumwalt обошелся казне в четыре миллиарда долларов — это сравнимо с ценой авианосца типа Nimitz или пары атомных подводных лодок. Серию из 32 кораблей урезали до 3, затем сократили функционал. "Умные" снаряды для дальнобойных артустановок LRAP оказались чудовищно дороги ($1,2 млн за штуку) и от них отказались. С обычными боеприпасами артиллерия эсминцев выдающихся результатов не показала, поэтому было решено, что Zumwalt станут наносить удары крылатыми ракетами. Инновационные пусковые установки Mk57 для них также стали жертвами экономии — равно как и общая для кораблей вычислительная среда.
В итоге получился не суперкорабль, а скорее недоэсминец со слабой противовоздушной и противолодочной защитой, а также весьма посредственной надежностью. Ввод в строй головного корабля проекта DDG-1000 Zumwalt несколько лет откладывался из-за поломок. Второй эсминец вышел из строя сразу после выхода в море. Главной проблемой проекта называют сложность кораблей и чрезмерное количество новых технологий, а также нехватку средств на их отработку. С теми же трудностями столкнулись создатели авианосца нового поколения Gerald R. Ford.
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