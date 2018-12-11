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Россия утратила способность «видеть» подлодки США 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок, пишет в «Независимой газете» капитан 3-го ранга запаса Максим Климов.
Эксперт отмечает, что «о возможности наведения корабельных зенитных управляемых ракет на низколетящие цели и говорить не приходится с учетом того, что даже по своему основному назначению — противолодочному — [вертолет] Ка-27М серьезно проигрывает всем западным современным вертолетам».
Причину этого капитан 3-го ранга видит в устаревшей концепции построения поисково-прицельной системы (ППС) и сохранении старой высокочастотной антенны опускаемой гидроакустической станции (ОГАС). «Соответственно невозможны "подсвет" поля буев для обнаружения современных малошумных подлодок и совместная работа в виде единой многопозиционной системы с гидроакустическими станциями (ГАС) кораблей, что уже пару десятков лет является классикой противолодочной борьбы на Западе», — пишет автор.
По его мнению, крайняя устарелость ППС (включая «Новеллу» и «Касатку») является главным недостатком российской противолодочной авиации. «Наше "поле буев" — это набор одиночных приемников, в то время как на Западе уже с 1980-х годов начался переход на совместную комплексную обработку сигналов от поля РГАБ (радиогидроакустический буй — прим. »Ленты.ру») как от единой антенны, то есть РГАБ стал "датчиком". Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность противолодочных самолетов», — отмечает Климов.
Он заключает, что «сегодня [российский] флот остался практически без разведывательной авиации, ее функции в большинстве случаев выполняют крайне дорогие противолодочные самолеты, которых мало». «И проблема здесь не только в стоимости такой разведки, но и в ее периодичности: редкие пролеты разведсамолетов, о которых, как правило, заранее узнают "партнеры", вряд ли являются эффективным средством разведки», — пишет эксперт.
По мнению Климова, все, чем занимался ВМФ в последние десять лет по авианосной тематике, является «маниловщиной».
В ноябре капитан 3-го ранга заявил, что разрешение критических проблем российского надводного кораблестроения требует принятия экстренных мер.
В октябре стало известно, что американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки.
В декабре 2017 года в России признали неспособность флота защитить страну.
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