Росгвардии передадут объекты базирования

Вступили в силу новые правила, закрепляющие за частями войск национальной гвардии земельные участки, здания и военные городки.

Правительственным постановлением от 30 ноября 2018 года № 1444 устанавливается порядок закрепления за войсками национальной гвардии земельных участков, военных городков и зданий, которые были включены в правительственный перечень важных государственных объектов.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу 11 декабря, за войсками национальной гвардии будут закреплены земельные участки, военные городки, здания и сооружения, занимаемые органами управления, соединениями и воинскими частями войск национальной гвардии. Речь об объектах, находящихся в собственности, постоянном и безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении организаций, важные государственные объекты которых подлежат охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнями, утверждаемыми Правительством.