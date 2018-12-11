Росгвардии передадут объекты базирования 

Вступили в силу новые правила, закрепляющие за частями войск национальной гвардии земельные участки, здания и военные городки.
Правительственным постановлением от 30 ноября 2018 года № 1444 устанавливается порядок закрепления за войсками национальной гвардии земельных участков, военных городков и зданий, которые были включены в правительственный перечень важных государственных объектов.
Согласно новым правилам, которые вступают в силу 11 декабря, за войсками национальной гвардии будут закреплены земельные участки, военные городки, здания и сооружения, занимаемые органами управления, соединениями и воинскими частями войск национальной гвардии. Речь об объектах, находящихся в собственности, постоянном и безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении организаций, важные государственные объекты которых подлежат охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнями, утверждаемыми Правительством.
Как отмечается в документе, федеральная служба войск национальной гвардии должна в случае необходимости подготовить и направить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложения о закреплении за войсками национальной гвардии находящихся в федеральной собственности земельных участков, военных городков, зданий и сооружений, занимаемых воинскими частями. Эти предложения должны содержать наименование воинской части, за которой предлагается закрепить соответствующие земельные участки, военные городки, здания и сооружения, а также перечень земельных участков, военных городков, зданий и сооружений, предлагаемых к закреплению, с приложением документов, необходимых для принятия решения о закреплении за войсками национальной гвардии таких земельных участков, военных городков, зданий и сооружений, занимаемых воинскими частями. На основании поступивших предложений Федеральное агентство по управлению государственным имуществом сможет прекратить соответствующие права организаций на земельные участки, военные городки, здания и сооружения и закрепить их за соответствующей воинской частью.