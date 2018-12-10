Два ракетоносца Ту-160 ВКС России прибыли в Венесуэлу

Два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелёт с аэродромов России в международный аэропорт Венесуэлы . Об этом заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России

«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелёт… в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, полёт авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.

В ходе полёта, который был выполнен в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, летчики преодолели более 10 тыс. километров.