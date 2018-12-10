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Два ракетоносца Ту-160 ВКС России прибыли в Венесуэлу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два Ту-160, Ан-124 и Ил-62 ВКС России совершили перелёт с аэродромов России в международный аэропорт Венесуэлы. Об этом заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 и дальнемагистральный самолёт Ил-62 Воздушно-космических сил совершили перелёт… в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Как отмечается, полёт авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей.
В ходе полёта, который был выполнен в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, летчики преодолели более 10 тыс. километров.
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