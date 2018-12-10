Украина устроила слежку за кораблями России

ВМС Украины следят за передвижением российских кораблей. Так, в Каркинитском заливе украинские военные заметили ракетный катер Черноморского флота России «Набережные Челны». Об этом сообщает «Український мілітарний портал» со ссылкой на собственные источники.

Катер якобы находился в районе мыса Тарханкут, расположенного на западе Крыма . По данным портала, он входит в состав 41-й бригады ракетных катеров с базированием в Севастополе

Портал отмечает, что Россия закрывала район в Каркинитском заливе с 6 по 8 декабря для проведения стрельб. В это время туда прибыл катер «Набережные Челны». Портал утверждает, что и после завершения стрельб в районе остаются российские суда, в том числе пограничный сторожевой корабль «Аметист».

Новый виток обострения отношений России и Украины произошел после инцидента в Керченском проливе. ФСБ задержала там два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.

В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В некоторых областях Украины из-за инцидента ввели военное положение сроком на 30 дней.