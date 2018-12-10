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Украина устроила слежку за кораблями России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
ВМС Украины следят за передвижением российских кораблей. Так, в Каркинитском заливе украинские военные заметили ракетный катер Черноморского флота России «Набережные Челны». Об этом сообщает «Український мілітарний портал» со ссылкой на собственные источники.
Катер якобы находился в районе мыса Тарханкут, расположенного на западе Крыма. По данным портала, он входит в состав 41-й бригады ракетных катеров с базированием в Севастополе.
Портал отмечает, что Россия закрывала район в Каркинитском заливе с 6 по 8 декабря для проведения стрельб. В это время туда прибыл катер «Набережные Челны». Портал утверждает, что и после завершения стрельб в районе остаются российские суда, в том числе пограничный сторожевой корабль «Аметист».
Новый виток обострения отношений России и Украины произошел после инцидента в Керченском проливе. ФСБ задержала там два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате трое украинцев получили ранения. Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В некоторых областях Украины из-за инцидента ввели военное положение сроком на 30 дней.
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