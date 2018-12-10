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ВМФ России получит новейший противоминный корабль до конца года 

ТК «Звезда» + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Иван Антонов snsz .ru
ВМФ России до конца года получат новейший противоминный корабль и корвет проекта 20380 «Громкий».
Новый корабль противоминной обороны «Иван Антонов» будет сдан ВМФ России до конца года. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«У нас в финальной стадии испытаний, и, мы надеемся, 14 декабря будет подписан акт на "Громком", и "Антонов" у нас на финальной стадии, чуть-чуть совсем осталось», — сказал Рахманов.
Ранее в Севастополе состоялась торжественная церемония по приему в состав флота Малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» проекта 21631.
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