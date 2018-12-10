Первый «Каракурт» с «Калибрами» передадут флоту

Головной малый ракетный корабль (МРК) "Ураган" передадут ВМФ России 12 декабря. Церемония поднятия Андреевского флага пройдет в Балтийске

— Решение о переименовании корабля в "Мытищи" пока не принято, — сообщили FlotProm в пресс-службе Западного военного округа.

Также неизвестно место службы МРК — возможно, он останется на Балтике, а может и отправиться на Северный флот.

МРК проекта 22800 "Каракурт" — более мореходная замена ракетным кораблям типа "Буян". Те спроектированы для плавания по рекам и мелководному Каспийскому морю. "Каракурт" обладает лучшими мореходными качествами и предназначен для выполнения боевых задач в ближней морской зоне. Корабль оснащен тремя дизелями отечественного производства — они обеспечивают 67-метровому МРК скорость в 30 узлов. В корме находится универсальная пусковая установка на восемь крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Одним залпом корвет водоизмещением 800 тонн может уничтожить крейсер или вывести из строя авианосец.