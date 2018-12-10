Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» приняли в состав Черноморского флота

Новейший малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" в понедельник торжественно принят в состав Черноморского флота (ЧФ), передает корреспондент ТАСС

В пятницу сообщалось, что корабль завершил государственные испытания и впервые прибыл в Севастополь , где будет базироваться. В понедельник на корабле состоялось торжественное поднятие флага.

Андреевский флаг нового корабля был освящен в храме Архистратига Михаила, после чего морем доставлен на причал Минная стенка, где проходила торжественная церемония.

Корабль "Орехово-Зуево" войдет в состав 41-й бригады ракетных катеров.

По данным отдела информационного обеспечения ЧФ, прием корабля — это часть планов по модернизации флота. До конца года планируется подъем флага на новом патрульном корабле "Василий Быков", в 2019 году в состав флота войдут патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик " Иван Антонов ", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, седьмым в модернизированной серии "Буян-М" и вторым, построенным для Черноморского флота. Назначение кораблей — охрана и защита морской экономической зоны государства.

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.