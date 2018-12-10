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В Иране показали уникальный беспилотник собственного производства 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
В Иране состоялась демонстрация первого разработанного в стране беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с отсутствующим килем, сообщило агентство IRNA.
По его данным, особенностью разработки, над созданием которой трудились конструкторы военно-промышленного комплекса ИРИ, является управление посредством изменения вектора тяги двигателей. В то время как другие БПЛА управляются с помощью киля, элеронов и закрылков.
Разработчики иранского беспилотника утверждают, что его двигатели способны изменять не только вектор, но и мощность тяги.
Новый аппарат оснащен системой распознавания целей на большом расстоянии и может противодействовать радиоэлектронным помехам потенциального противника.
Сообщается, что в настоящее время иранские инженеры работают над созданием беспилотника с вертикальным взлетом.
Напомним, в конце ноября командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде сообщил, что в распоряжении иранских вооруженных сил имеется несколько "трофейных" разведывательных дронов США, включая суперсовременный американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Тегеране ранее заявляли, что намерены копировать технологии БПЛА иностранного производства и запускать в производство аналоги собственной разработки.
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