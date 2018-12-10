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Восстановлена геодезическая сеть Крыма 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Топографы Южного военного округа (ЮВО) закончили работы по восстановлению геодезической сети Крыма. В работе военных геодезистов использовалась новейшая специальная аппаратура, сообщила пресс-служба ЮВО.
«Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации округа завершили топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова», — цитирует «Интерфакс» сообщение военного пресс-центра.
В ходе работ обследовано и восстановлено свыше 1,3 тысячи пунктов государственной геодезической сети. Высокой точности удалось достичь благодаря использованию новейшей навигационной аппаратуры «Орион». Она показала себя с наилучшей стороны.
Кроме этого, военные геодезисты использовали подвижный навигационный комплекс на базе автомобиля «КамАЗ». Он позволил проложить маршруты по асфальтовым дорогам общего назначения и по пересеченной местности.
Общая площадь работ по восстановлению пунктов топогеодезической сети в Крыму составила около 27 тысяч квадратных километров.
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