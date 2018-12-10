Восстановлена геодезическая сеть Крыма

Топографы Южного военного округа (ЮВО) закончили работы по восстановлению геодезической сети Крыма . В работе военных геодезистов использовалась новейшая специальная аппаратура, сообщила пресс-служба ЮВО.

«Военнослужащие центра геопространственной информации и навигации округа завершили топографические работы по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова», — цитирует «Интерфакс» сообщение военного пресс-центра.

В ходе работ обследовано и восстановлено свыше 1,3 тысячи пунктов государственной геодезической сети. Высокой точности удалось достичь благодаря использованию новейшей навигационной аппаратуры «Орион». Она показала себя с наилучшей стороны.

Кроме этого, военные геодезисты использовали подвижный навигационный комплекс на базе автомобиля «КамАЗ». Он позволил проложить маршруты по асфальтовым дорогам общего назначения и по пересеченной местности.

Общая площадь работ по восстановлению пунктов топогеодезической сети в Крыму составила около 27 тысяч квадратных километров.