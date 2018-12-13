Нетаньяху распорядился стянуть войска на Западный берег Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился стянуть дополнительные войска на Западный берег реки Иордан и установить блокпосты на дорогах после гибели двух солдат при нападении палестинских боевиков.

Канцелярия главы правительства, который также занимает пост министра обороны, опубликовала перечень его инструкций силовикам, которые ведут масштабные розыски нападавших и уже блокировали Рамаллах — фактическую столицу палестинских территорий.

"Расширить присутствие сил Армии обороны Израиля в Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега — ред.)… повысить защиту автомобильных трасс и установить блокпосты на дорогах", — сказано в пресс-релизе.

Нетаньяху также распорядился ускорить снос домов террористов, сведя подготовку к 48 часам, и расширить применение к активистам палестинского движения ХАМАС практики административных арестов, то есть без предъявления обвинений и фактически на неограниченный срок.

В четверг двое израильских солдат погибли, попав под огонь палестинца, открывшего стрельбу по израильтянам, которые стояли на автобусной остановке. Стрельба произошла недалеко от еврейского поселения Офра, где в минувшее воскресенье боевики ранили семерых израильтян, обстреляв их из машины. Среди раненых была беременная женщина, чей ребенок в среду скончался после преждевременных родов.

Прошлой ночью военные ликвидировали на Западном берегу двух палестинцев, подозреваемых в причастности к терактам у Офры и в промышленной зоне "Баркан", где 7 октября были убиты двое израильтян.