Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Турция создаст новую военно-морскую базу на Черном море 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Турция приступила к созданию новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря. Об этом сообщает газета Milliyet.
Новый военный объект расположится в районе населенного пункта Сюрмене в 40 км от города Трабзон. Ожидается, что на военной базе будут нести службу 400 военнослужащих, а также работать 200 гражданских. Издание отмечает, что Анкара пошла на такой шаг после новости о намерениях США отправить в акваторию Черного моря свои военные корабли после инцидента в Керченском проливе.
В настоящее время Турция располагает восьмью военно-морскими базами в четырех морях.
ТАСС: последние новости
Госиспытания самоходного миномета "Дрок" для ВДВ пройдут в 2019 году Песков не подтвердил назначение Костюкова начальником ГРУ Украина обсудила с НАТО отправку кораблей альянса в Азовское море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия и Китай «купят» Евросоюз16
Московское метро превратилось в филиал ада2
Украина расколола Европу2
Прощание с Людмилой Алексеевой
Меркель вмешалась в Керченский конфликт7
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Автоспорт
01:21
Ефремов отреагировал на скандал в клинике
Шоу-бизнес
01:23
Держателя российского общака взяли с кокаином
Происшествия
01:00
Бузовой пообещали белоснежный грузовик
Шоу-бизнес
06:55
Меркель вмешалась в Керченский конфликт
В мире Политика
00:56
Шнуров попал на обложку Playboy
Шоу-бизнес
00:58
Путин с Меркель обсудили хамство Трампа
Политика
00:20
В метро Москвы произошел сбой
Новости Москвы
00:36
Бутина «сдалась»
США В мире
05:04
В китайском плену: туристы из России застряли на острове
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение