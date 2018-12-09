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Стало известно об угрозах иранских ракет для Европы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спецслужбы установили факт расширения ракетной программы Ирана. Страна увеличила число испытаний, а ракеты способны достичь Европы, сообщает Die Welt. По данным издания, в качестве полигона для испытаний оружия Тегеран использует Сирию.
По информации разведки, в текущем году Иран произвел семь запусков ракет средней дальности и пять запусков ракет ближней дальности, а также крылатых ракет. Источники газеты утверждают, что речь, в том числе, идет о ракетах «Шахаб-3», чей радиус дальности позволяет нанести удар по странам юго-восточной Европы.
Осенью 2017 года в Иране показали новую баллистическую ракету с радиусом действия две тысячи километров. На комплекс устанавливается несколько боеголовок.
Спустя несколько недель бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейн Салами объявил о том, что страна увеличит дальность полета баллистических ракет до двух тысяч километров в случае угрозы со стороны государств Евросоюза. Он подчеркнул, что Европа стремится разоружить Иран. О каких именно странах идет речь, генерал не уточнил.
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