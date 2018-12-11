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Атомные подлодки проекта 949А вооружат «Калибрами» 

ТК «Звезда» + ещё 11 11 декабря 2018
Фото: Минобороны России
Командующий ТОФ РФ, адмирал Сергей Авакянц сообщил, что атомные подводные лодки проекта 949А ТОФ планируют оснастить крылатыми ракетами «Калибр».
Атомные подводные лодки проекта 949А будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил Командующий Тихоокеанского флота России, адмирал Сергей Авакянц.
Он отметил, что в ходе модернизации ракетные крейсеры проекта 949А будут адаптированы под новое высокоточное оружие, в том числе под «Калибры».
Авакянц также сообщил о планах установить аналогичные крылатые ракеты на противолодочный корабль «Маршал Шапошников».
«Калибр» — российские крылатые ракеты, которые могут быть использованы как для ударов по наземным целям, так и по кораблям и подводным лодкам. Дальность стрельбы по морским целям составляет около 370 километров, по наземным — 2600 километров.
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