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Британия намерена усилить военное присутствие в Эстонии 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: britisharmy Twitter
Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии в 2019 году, заявил британский военный атташе в Эстонии Гэри Брукс.
Об этом сообщает ERR.
Как отметил атташе, власти намерены увеличить число танков и провести ротацию войск, а летом — провести крупные учения с привлечением военно-морского флота.
Кроме того, Брукс подчеркнул, что в случае брексита войска Великобритании продолжат базироваться в Эстонии.
В июле сообщалось, что военно-морские силы Великобритании усилят присутствие в северной части Атлантического океана для противостояния «растущей угрозе» со стороны России.
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