В США испугались «уязвимости» между Россией и Белоруссией

В случае войны между Россией НАТО особое значение будет иметь Сувалкский коридор, что является «особенно уязвимым и важным моментом», пишет We Are The Mighty.

Латвию и Американское издание патриотической направленности отмечает, что захват данной территории российскими военными отрежет Эстонию Литву от остальной части Европы, а ракетные комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области , позволят России прикрыть Сувалкский коридор.

«Калининград — российский анклав, граничащий с Балтийским морем, а Беларуссия — исторический союзник России. Россия может легко сконцентрировать войска по обе стороны для того, чтобы совершить безумного прорыв через линию, причем она может сделать это быстро, не давая особого предупреждения», — пишет We Are The Mighty.

Сувалкский коридор представляет собой сухопутную линию длиной около ста километров на границе между Польшей и Литвой, которая могла бы соединить Калининградскую область и Белоруссию.

В декабре военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что размещение американских ракет малой и средней дальности, которое может последовать за возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также размещение американских баз в Польше и других восточноевропейских странах, превращает данные территории в военный плацдарм и ставит жителей этих государств под прицел.