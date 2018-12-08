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В США испугались «уязвимости» между Россией и Белоруссией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В случае войны между Россией и НАТО особое значение будет иметь Сувалкский коридор, что является «особенно уязвимым и важным моментом», пишет We Are The Mighty.
Американское издание патриотической направленности отмечает, что захват данной территории российскими военными отрежет Эстонию, Латвию и Литву от остальной части Европы, а ракетные комплексы «Искандер», размещенные в Калининградской области, позволят России прикрыть Сувалкский коридор.
«Калининград — российский анклав, граничащий с Балтийским морем, а Беларуссия — исторический союзник России. Россия может легко сконцентрировать войска по обе стороны для того, чтобы совершить безумного прорыв через линию, причем она может сделать это быстро, не давая особого предупреждения», — пишет We Are The Mighty.
Сувалкский коридор представляет собой сухопутную линию длиной около ста километров на границе между Польшей и Литвой, которая могла бы соединить Калининградскую область и Белоруссию.
В декабре военный эксперт Владислав Шурыгин предположил, что размещение американских ракет малой и средней дальности, которое может последовать за возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также размещение американских баз в Польше и других восточноевропейских странах, превращает данные территории в военный плацдарм и ставит жителей этих государств под прицел.
В ноябре глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области.
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