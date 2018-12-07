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В России решили разработать новые парашюты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты командования ВДВ вместе с конструкторскими бюро разрабатывают серию парашютных систем для десантирования военнослужащих и спортсменов, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Основными их них стали: парашютная система Д-14 — для десантирования военнослужащих парашютно-десантных подразделений, парашютные системы «Беркут», «Стаер» и «Дальнолет» — для военнослужащих подразделений разведки и специального назначения, парашютные системы «Хит эксперт», «Арбалет-р», «Арбалет-3», «Фламинго», «Бриз» — для спортсменов-парашютистов», — поясняется в сообщении министерства, передает ТАСС.
Все системы будут обладать улучшенными характеристиками, удобством и быстротой укладки, маневренностью в воздухе и безопасностью при приземлении.
На данный момент подразделения ВДВ используют парашютные системы Д-10, «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «Мальва-24».
Первые парашютные системы Д-14 для экипировки «Ратник» поступят в Минобороны в конце 2019 года, на данный момент система проходит испытания.
В августе 2018 года сообщалось, что самая грузоподъемная парашютная система в мире «Спрут-ПДС» поступит в подразделения ВДВ в конце 2020 года.
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