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Южная Корея решила закупить в США ракеты «корабль-воздух» 

РИА Новости + ещё 2 56 минут назад
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
Южная Корея решила закупить новую партию американских ракет SM-2 класса "корабль-воздух" для оснащения трех новых миноносцев с системами "Иджис" (Aegis), сообщило управление по закупкам вооружений южнокорейского министерства обороны.
Решение было принято в пятницу на заседании комитета содействия оборонным закупкам военного ведомства.
Ракеты SM-2 будут дополнительно закуплены в США для строящихся миноносцев KDX-III Batch-II. Кроме того, комитет одобрил также предоставление корпорации "Ханхва" (Hanwha) права производства ракет для систем залпового огня калибром 230 миллиметров.
Как сообщило агентство Рёнхап, стоимость закупки американских ракет до 2023 года составит 340 миллиардов вон (около 304 миллиона долларов). Стоимость разработки собственных ракет для систем залпового огня "Чхунму" составит 42 милиарда вон.
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