Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам

Телеканал "Звезда" опубликовал видео командирских вылетов на Су-34 в рамках начала нового учебного года.

На кадрах видно, что полеты проводились в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью. Кроме того, были выполнены посадки по приборам.

В полетах принимали участие командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.