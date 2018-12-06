Каковы перспективы создания армии Косова

Появление у Косова собственной армии негативно скажется на перспективах интеграции непризнанной республики в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее глава правительства Сербии Ана Брнабич отметила, что данная инициатива Приштины может спровоцировать конфликт и Белград будет вынужден применить силу. По мнению экспертов, инициатива встретит сопротивление не только Брюсселя и Вашингтона, но и сербских граждан, населяющих Косово.

14 декабря в парламенте непризнанной республики Косово должно состояться окончательное голосование по вопросу создания собственной армии.

«Это день, когда парламент Косова проголосует за законопроекты о трансформации Сил безопасности Косово в вооружённые силы», — написал на своей странице в Facebook спикер парламента непризнанной республики Кадри Весели.

Однако данная инициатива косоваров была негативно встречена как Белградом, так и западными партнёрами Приштины. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерёг косовские власти от подобного шага, заявив, что это негативно скажется на перспективах интеграции непризнанной республики в альянс.

«Я обратил внимание господина Харадиная (премьер-министр Косово. — RT) на его план трансформировать силы безопасности Косово в армию. Я отметил, что это действие неудачно по времени, идёт против рекомендаций большинства стран НАТО и будет иметь негативные последствия для перспектив евроатлантической интеграции Косово. Я подчеркнул, что если мандат сил безопасности Косово изменится, то НАТО придётся пересмотреть уровень своего взаимодействия с ними», — заявил 6 декабря Столтенберг в телефонном разговоре с главой правительства Косово.

Если Приштина всё же решится на создание армейских подразделений, это может резко взвинтить напряжённость на Балканах. Сербская сторона уверена, что албанцы создают армию, чтобы изгнать сербское население из региона, отмечают эксперты.

Как заявила 5 декабря премьер-министр Сербии Ана Брнабич, формирование армии в Косово может спровоцировать вооружённый конфликт. Брнабич выразила надежду, что Сербии «никогда не придётся использовать свою армию», но назвала такой вариант возможным. По словам главы сербского кабмина, албанское руководство Косово должно «одуматься».

«Мы не можем стоять в стороне и молча смотреть, как проводятся новые этнические чистки», — предупредила глава правительства.

«Яростный защитник албанских интересов»

Планы по созданию собственной армии в Приштине вынашивают давно. Последовательным сторонником этой идеи является бывший полевой командир Армии освобождения Косова (АОК) Рамуш Харадинай, занявший в прошлом году пост премьер-министра непризнанной республики.

Эта инициатива уже рассматривалась в косовском парламенте в середине октября. Тогда в первом чтении за законопроект о создании полноценной армии высказались 101 из 102 парламентариев, представители «Сербского списка» бойкотировали голосование.

Обеспокоенность Белграда судьбой сербской общины, проживающей в северной части Косова, имеет под собой все основания. Приштина не только игнорирует взятые на себя при посредничестве Евросоюза обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов, но также проводит силовые акции.

Напомним, договорённость о создании Сербских муниципалитетов была достигнута сторонами в 2013 году в рамках Соглашения о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины. Однако косовская сторона откладывает исполнение этого условия. Как отметил ранее постпред России при ООН Василий Небензя, именно это является «главным изъяном» в текущей ситуации.

Гнетущее впечатление на сербов произвела череда силовых акций, осуществлённых за последнее время албанцами. В марте текущего года в городе Косовска-Митровица, расположенном в северной части Косова, спецназ МВД непризнанной республики захватил директора канцелярии правительства Сербии по проблемам Косова и Метохии Марко Джурича, который прибыл в регион для участия в круглом столе по вопросам мирного урегулирования. Впоследствии чиновник был передан Белграду.

Ещё одна громкая акция состоялась в сентябре, когда косовский спецназ на время занял подходы к аккумуляционному озеру и ГЭС «Газиводе», которые контролируются Белградом. В ответ Сербия привела войска в полную боевую готовность, к счастью, тогда не дошло до прямого столкновения.

Менее чем за месяц до этих событий стороны провели переговоры на предмет возможного компромисса. Речь, в частности, шла о том, что Белград и Приштина могут обменяться территориями, населёнными этническими сербами и албанцами. Этот вопрос обсуждался в августе президентами Сербии и непризнанного Косова Александром Вучичем и Хашимом Тачи. Политики объявили тогда о готовности изменить границы ради мира и призвали ЕС поддержать эту идею.

По мнению экспертов, речь шла о переходе под управление Приштины Прешевской долины в Сербии с албанским населением. В обмен на это Сербия передала бы под контроль Белграда районы северного Косово, в которых проживают сербы, сообщает Politico. Эту идею поддержали в Евросоюзе и раскритиковали в Берлине: по мнению главы МИД ФРГ Хайко Масса, подобный обмен способен открыть старые раны на Балканах.

Однако план застопорился ещё до того, как стороны успели обсудить детали на фоне роста напряжённости в регионе. В октябре на рассмотрение косовского парламента был вынесен вопрос о создании собственной армии — к большому возмущению сербской стороны.

20 ноября Интерпол снова отклонил заявку Косова на вступление в организацию, что вызвало бурю негодования в Приштине. Косовское руководство обвинило в провале Белград, хотя против принятия самопровозглашённой республики тогда проголосовали более 50 стран, включая Испанию и Китай.

Уже 21 ноября власти непризнанного государства Косова объявили о введении таможенных пошлин в размере 100% на любые поставки из Сербии, Боснии и Герцеговины. Этот шаг Приштины вызвал недовольство не только в Сербии, но в Брюсселе. Отменить решение косовские власти призвали комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини и госсекретарь США Майкл Помпео.

Однако косовский премьер Рамуш Харадинай заявил, что Приштина не откажется от этих мер до тех пор, пока Сербия не признает независимость Косова.

Как пояснил в интервью RT заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель, одной из причин, почему ситуация развивается в конфронтационной плоскости, стали разногласия между президентом Косова Хашимом Тачи и премьером Рамушем Харадинем. Хотя в прошлом оба они были командирами боевиков и шли на последние выборы в едином блоке, их политические интересы серьёзно расходятся.

«Сейчас Тачи и Харадинай пытаются продемонстрировать друг другу свою непримиримость по отношению к Сербии, — считает эксперт. — Идею коррекции границ продвигал именно Тачи, но слухи об этой договорённости вызвали большое возмущение как в Сербии, так и в Косово, и сторонам пришлось отказаться от этой мысли, всё были вынуждены отыграть назад. За провокациями албанской стороны стоит именно Харадинай, который хочет утвердиться в роли яростного защитника албанских интересов».

Есть у властей непризнанной республики и другой мотив — взвинчивая обстановку, Приштина надеется «продавить» ЕС и получить долгожданный безвизовый режим, которым уже пользуются все страны западных Балкан, считает эксперт.

«Но это вряд ли получится — мало кто в Европе хочет открывать границы для косовских албанцев», — добавил Кандель.

Война или мир

Тот факт, что Приштина пошла по пути эскалации напряжённости, вызывает озабоченность зарубежных покровителей непризнанной республики. Выступая 5 декабря в Брюсселе, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал такое решение Косова «несвоевременным». По его словам, эти действия косовской стороны способны усложнить посредническую миссию ЕС.

В Москве заявили, что такой шаг Косова станет «прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 — единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования». Согласно документу, в крае допускается присутствие исключительно многонационального контингента под управлением международного сообщества.

Действия Приштины в МИД России охарактеризовали как ещё один «дестабилизирующий и провокационный шаг», последовавший за введением таможенной блокады. Создание в Косово армии способно обернуться самыми тяжёлыми последствиями для Балкан, предупредили в российском дипломатическом ведомстве.

«Рассчитываем, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно предпримут всеобъемлющие меры в целях её нейтрализации и разоружения», — говорится в сообщении МИД России.

Со своей стороны Хардинай заявил, что создание армии никак не отразится на судьбе косовских сербов: якобы войска нужны только для того, чтобы помогать союзникам в Ираке и Афганистане. Однако на фоне критических заявлений руководства НАТО по вопросу армии Косово эта версия выглядит как минимум спорно.

В своей статье, опубликованной 28 ноября в американском издании The Washington Post, Хардинай раскритиковал идею обмена территориями между Косово и Сербией, назвав её «неприличным предложением» Белграда. Харадинай также обвинил Сербию в намерении создать «этнически чистое» государство и заявил, что Косово не станет «отказываться от своего суверенитета» и нарушать свою территориальную целостность ради признания со стороны Сербии.

Впрочем, не стоит доверять всем заявлениям косовского политика, считают эксперты. Павел Кандель не исключает, что Косово откажется от создания армии, так как против этого сейчас выступают США и ЕС. Подобная напряжённость может аннулировать усилия, которые прилагались ранее, чтобы втянуть Сербию в орбиту ЕС и НАТО, считает эксперт.

«Запад уже один раз заставил Приштину подчиниться в вопросе по Черногории, так что последнее слово всё равно остаётся не за Косово. На самом деле без помощи западных партнёров албанцы и не смогут создать вооружённые силы, так как на это нужны средства, которых у Приштины нет», — пояснил Кандель.

По мнению эксперта, без внешних финансовых вливаний дело ограничится простым переименованием Сил безопасности Косова.

«При этом нужно ещё понимать, что значительная часть громких заявлений делается из медийных соображений, об открытом военном конфликте речь всё-таки не идёт», — подчеркнул Кандель.

Однако, говоря о сложившихся предпосылках, нужно учитывать не только публичные заявления политиков, но и те настроения, которые есть сейчас в сербском обществе, считает профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва.

Как пояснила эксперт в интервью RT, сегодня крупные группы сербской общественности выступают против переговоров с Приштиной по вопросу признания независимости Косова, считая такие инициативы предательством национальных интересов. А создание собственной армии и появление силовиков в северных областях, заселённых сербами, может поставить регион на грань вооружённого конфликта.