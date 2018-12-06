США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729

США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила в четверг журналистам заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон

США заявляют, что эти ракеты наземного базирования имеют радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено договором РСМД. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729 не испытывалась на такую дальность и что Москва в духе доброй воли передала американцам информацию о временных рамках испытаний, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.

В ходе телефонного брифинга в четверг Томпсон заявила, что для сохранения ДРСМД Россия должна "либо избавиться от системы, или изменить" ее, "чтобы она не превышала (запрещенную) дальность".

По ее словам, "это должно быть проверяемо".