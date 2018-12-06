Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бойкот Давоса, ЧП в московской школе и другие события дня
Бойкот Давоса, ЧП в московской школе и другие события дня

ВМС Индии захотели отправить своих военных на обучение в российский вуз 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба выразил интерес в обучении индийских военных на специальном факультете академии Генерального штаба ВС России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Адмирал Ланба выступил с лекцией о роли индийских ВМС в поддержании мира и стабильности Южной Азии для слушателей Военной академии Генштаба, передает РИА «Новости».
«На встрече с командованием академии индийский военачальник высоко оценил уровень подготовки выпускников ВАГШ, выразив заинтересованность индийской стороны в обучении своих военнослужащих на специальном факультете академии», — сообщает ведомство.
Военная академия Генштаба России — главное высшее военно-учебное заведение страны. ВАГШ также является ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности.
Студентами академии являются старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств.
В июле 2018 года на базе ВАГШ был создан Центр военных игр для генералов, «игра в войну» представляет собой тренировку по развертыванию фронта или проведения крупномасштабной войсковой операции.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США начинают оспаривать морские права России США собрались бросить вызов «чрезмерным претензиям» России в Японском море Командование ВС США захотело отправить американские корабли в Черное море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США принялись оспаривать морские права России93
Эсминец США сбежал от российского флота525
Украина разрывает дружбу с Россией219
«Неизвестный таджик» из МЭР впервые заговорил8
В РФ отреагировали на решение Украины по разрыву дружбы53
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение