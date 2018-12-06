ВМС Индии захотели отправить своих военных на обучение в российский вуз

Адмирал Ланба выступил с лекцией о роли индийских ВМС в поддержании мира и стабильности Южной Азии для слушателей Военной академии Генштаба, передает РИА «Новости»

«На встрече с командованием академии индийский военачальник высоко оценил уровень подготовки выпускников ВАГШ, выразив заинтересованность индийской стороны в обучении своих военнослужащих на специальном факультете академии», — сообщает ведомство.

Военная академия Генштаба России — главное высшее военно-учебное заведение страны. ВАГШ также является ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности.

Студентами академии являются старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств.

В июле 2018 года на базе ВАГШ был создан Центр военных игр для генералов, «игра в войну» представляет собой тренировку по развертыванию фронта или проведения крупномасштабной войсковой операции.