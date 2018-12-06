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Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету 

Популярная механика 30 минут назад
Фото: Популярная механика
Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 получит гиперзвуковую ракету, характеристики которой будут аналогичны принятой на вооружение ракете «Кинжал».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе, разработку нового боеприпаса уже включили в государственную программу вооружений на 2018-2027 годы. Основная особенность новой ракеты — более компактные по сравнению с «Кинжалом» габариты, благодаря которым она будет размещаться во внутренних отсеках истребителя Су-57, а не на внешней подвеске.
Другие характеристики перспективной ракеты пока остаются загадкой, неизвестна и предположительная дата начала её испытаний. В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В ходе применения ракета разгоняется самолётом, а затем сбрасывается, включает собственный твердотопливный двигатель и набирает скорость, в десять раз превышающую скорость звука.
Ракета «Кинжал» способна маневрировать на такой скорости и оставаться практически неуязвимой для всех существующих сегодня систем противовоздушной и противоракетной обороны. Дальность её применения составляет более двух тысяч километров. «Кинжал» разработан на основе аэробаллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер» и способен нести как обычные, так и ядерные боевые части.
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