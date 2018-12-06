Польша хочет разместить военную базу США прямо под Калининградом

Варшава и Вашингтон ведут переговоры о размещении американской военной базы прямо у границы российского анклава — Калининградской области , пишут российские СМИ со ссылкой на польские дипломатические источники. Насколько серьезны и — главное — реализуемы планы Польши , разобралась «Газета.Ru»

В непосредственной близости от Калининградской области может возникнуть американская военная база, сообщили «Известиям» источники в польских дипломатических кругах. Окончательного решения на этот счет еще не принято, хотя, как утверждается, место для размещения форпоста уже предварительно выбрано.

Это город Ожиш , который находится всего лишь в 140 км от Калининграда . В пользу этого пункта постоянной дислокации говорит не только его близость к российской границе, но и наличие необходимой инфраструктуры, в частности, полигона.

Еще одним плюсом Ожиша, по мнению авторов идеи, является расположение этого места в ключевом месте Польши с точки зрения возможного ведения как оборонительной, так и наступательной операции. Заблаговременно дислоцированные здесь войска, по мнению польских экспертов, смогут усилить оборону не только северо-восточных регионов страны, но и стран Балтии. Однако последнее утверждение вызывает сомнения — как это может быть осуществлено на практике в отношении Литвы Латвии и тем более Эстонии — детально инициаторы не поясняют.

Помимо этого, присутствие вооруженных сил США в этом регионе на постоянной основе, по мнению польских специалистов, сможет обеспечить лучшую защиту Польши в целом.

В чем слабость этой идеи

Для начала следует отметить, что значительных по боевому и численному составу контингентов вооруженных сил на одной военной базе не разместить.

В лучшем случае речь может пойти о бригаде, самое большее — о дивизии.

Между тем, гипотетическая война с Россией по размаху наверняка приобретет характер мировой войны, по составу привлекаемых сил и средств явно будет коалиционной, а по времени — уже точно затяжной.

К общим чертам этого гипотетического крупномасштабного конфликта можно будет отнести массированное применение всех видов оружия, ведение военных действий с наибольшей интенсивностью и напряжением и — это надо отметить особо — постоянной угрозой перехода к применению ядерного оружия, а впоследствии и неограниченное использование всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия.

Поэтому какие-либо значимые задачи в войне подобного размаха и интенсивности силами одной бригады/дивизии решить невозможно.

Рассматривать подобный малочисленный контингент и место его дислокации в качестве какого-либо плацдарма для нападения на Российскую Федерацию тоже неуместно. Тут надо создавать качественно иные группировки войск (сил), причем не на тактическом, а оперативном и оперативно-стратегическом уровне, и, в первую очередь, создавать необходимую аэродромную сеть для возможного перелета на эти площадки частей и соединений тактической авиации.

Поэтому если Варшаве так уж необходимо готовиться к отражению агрессии, то для начала нужно приступать к подготовке театра военных действий и внутренних районов Польши страны к ведению войны в целом.

Варшаве в этом случае нужно создавать необходимые по численности и боевому составу группировки войск и продумывать их целесообразное размещение на стратегических направлениях, и одной базой тут не обойтись.

Иными словами, Варшаве надо без упрощений и послаблений готовить к масштабной войне всю страну и ее вооруженные силы. Однако подобных приготовлений, даже на словах, в Польше пока не отмечается.

Что касается размещения одной бригады или дивизии в восточных районах Польши, то этот чисто декоративный шаг в плане подготовки страны к обороне серьезно возможности не усилит, а на практике приведет только к одному — дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Никаких других важных военно-политических последствий польские замыслы иметь не будут.

Скорее всего, польские фобии относительно гипотетического вторжения вооруженных сил Российской Федерации можно объяснить и с несколько другой стороны. В истории Польши уже неоднократно бывали случаи, когда западные союзники были готовы оказать помощь Польше разве что на словах. Так было, к примеру, в сентябре 1939 года, когда ни Великобритания, ни Франция не сделали ничего значимого, чтобы оказать Варшаве помощь в отражении агрессии нацистской Германии.

Поэтому размещение иностранных войск на территории Польши, по замыслам руководства этой страны, в конечном итоге сможет привести к желаемому результату — в случае начала военных действий воинские контингенты НАТО и, в первую очередь, США так или иначе будут втянуты в вооруженный конфликт.

Причем в Варшаве подобные идеи политики и военные вынашивают уже давно. Еще в сентябре этого года польские власти выступили с предложением разместить на территории страны американскую базу, почти сразу получившую неофициальное название «Форт Трамп». И в настоящее время уже идут переговоры о целесообразности размещения американских военных в Польше на постоянной основе. На данный момент на ротационной основе в стране находится около 3 тыс. американских военнослужащих. Размещение контингентов США на постоянной основе позволит лучше обеспечить безопасность в регионе, считают в правящих кругах Варшавы.

Россия не раз заявляла, что в случае появления на территории Польши военной базы США будут предприняты ответные меры.